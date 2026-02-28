Pronóstico para marzo en Argentina: anticipa más lluvias y temperaturas altas en el Litoral

El pronóstico para marzo en Argentina muestra un escenario con lluvias más frecuentes en el Litoral y temperaturas superiores al promedio en gran parte del país, según el análisis del modelo europeo y la evaluación de Leonardo De Benedictis, de Meteored.
El pronóstico para marzo en Argentina marca un giro en la dinámica atmosférica luego de un inicio de año signado por extremos. Tras un enero extremadamente seco y caluroso en gran parte del este del país, febrero permitió una recuperación hídrica clave en amplias zonas productivas, especialmente en la región Pampeana y el Litoral.
Las precipitaciones del segundo mes del año, aunque erráticas y desparejas, lograron recomponer perfiles de humedad en sectores que atravesaban una situación crítica desde el punto de vista hídrico. Este alivio fue determinante para muchos cultivos que venían sosteniendo altos niveles de estrés.
En materia térmica, febrero también mostró una moderación respecto a enero. Si bien hubo fluctuaciones, el comportamiento fue más cercano a los promedios históricos y sin la persistencia de olas de calor prolongadas. Esta combinación permitió transitar semanas con menor presión atmosférica sobre los sistemas productivos.
Fase neutral del ENSO y mayor peso de factores regionales
De acuerdo con el análisis de Leonardo De Benedictis, de Meteored, el escenario global actual está dominado por una fase neutral del fenómeno ENSO. Esto implica la ausencia de eventos como El Niño o La Niña influyendo de manera directa sobre la circulación atmosférica regional.
La condición neutral no garantiza parámetros estrictamente normales, pero sí traslada el protagonismo hacia los factores regionales y locales. En este contexto, la dinámica de frentes, sistemas de baja presión y la disponibilidad de humedad serán determinantes para configurar el comportamiento del tiempo durante marzo.
Según los principales modelos internacionales, en especial el del Centro Europeo (ECMWF), se observa una tendencia hacia una mayor frecuencia de precipitaciones sobre el Litoral y parte del norte argentino. Esta señal sugiere acumulados que podrían ubicarse por encima de los valores medios mensuales en esas regiones.
Más lluvias en el Litoral y temperaturas superiores al promedio
El análisis de anomalías de precipitación indica que provincias del Litoral, el norte de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero presentarían una recurrencia mayor de eventos de lluvia respecto a lo habitual para marzo. En zonas como Santiago del Estero, que arrastran déficits prolongados, este patrón podría representar una recuperación técnica de los acumulados. Entre Ríos también correría la misma suerte, según el informe.
En contraste, Cuyo, gran parte de la región Pampeana y la Patagonia tendrían volúmenes dentro de los parámetros normales para la época. Esto no implica ausencia de precipitaciones, sino una distribución acorde a la climatología típica del mes.
En cuanto a las temperaturas, la señal predominante es de valores superiores a los promedios en buena parte del territorio nacional, con énfasis en Cuyo y la región Pampeana. Este comportamiento prolongaría condiciones veraniegas, retrasando el ingreso de masas de aire más frías y generando un ambiente favorable para eventos convectivos cuando coincidan altas temperaturas y buena disponibilidad de humedad.
Desde la perspectiva agropecuaria, el escenario planteado por el pronóstico para marzo en Argentina exige un seguimiento cercano. Más lluvias en sectores clave pueden consolidar la recuperación hídrica, pero las temperaturas elevadas sostendrán una demanda atmosférica significativa. En una etapa crítica de definición de rendimientos, el monitoreo de los pronósticos de corto y mediano plazo será decisivo para ajustar estrategias de manejo y minimizar riesgos productivos. Elonce