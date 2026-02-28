Entre Ríos y Mendoza afianzan una alianza estratégica para la promoción turística conjunta

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y el Ente Mendoza Turismo (Emetur) dejaron inaugurada en Paraná una etapa de reciprocidad orientada a fortalecer una estrategia sostenida de marketing colaborativo entre ambos destinos. La iniciativa comenzó en la capital entrerriana y continuará en Colón y Gualeguaychú, consolidando el vínculo institucional y turístico entre ambas provincias.

Durante el encuentro, el director general de Turismo del Emturer, Sebastián Bel, destacó la importancia de este trabajo coordinado: «Estamos muy contentos de recibir al equipo de Turismo de Mendoza, una provincia con un producto turístico muy fuerte, en este marco de colaboración que tendimos para la promoción cruzada» y anticipó que Entre Ríos ya se prepara para llevar el Modo Carpincho a la provincia cuyana.

Por su parte, el director de Zona Sur del Emetur, Carlos Weiner, remarcó el espíritu del trabajo conjunto: «Lo veníamos charlando hace mucho tiempo, porque no somos destinos que compiten, sino que se complementan. Mendoza es una provincia netamente de montaña y Entre Ríos está, precisamente, entre ríos, con paisajes y experiencias diferentes, pero con el mismo potencial». Y acotó: «Mendoza es un destino de los 365 días, al igual que Entre Ríos, con propuestas pensadas para familias y jóvenes, y productos específicos».

La acción conjunta se apoya en múltiples similitudes que fortalecen el trabajo complementario. Ambas provincias cuentan con una capacidad de alojamiento cercana a las 60.000 lazas y comparten un perfil turístico orientado a experiencias de calidad. Mendoza se destaca por su desarrollo en turismo de montaña y nieve, con una trayectoria consolidada en vitivinicultura y enoturismo, mientras que Entre Ríos posiciona al termalismo, además de avanzar sostenidamente en el turismo del vino.

Asimismo, los eventos y celebraciones constituyen un eje central en la identidad turística de los dos destinos. Entre Ríos sostiene un calendario de fiestas populares y carnavales, con actividades todos los fines de semana de verano, mientras que Mendoza desarrolla 18 fiestas vendimiales en sus departamentos, con la Fiesta Nacional de la Vendimia como corolario. Estas expresiones culturales movilizan visitantes, dinamizan las economías locales y fortalecen el sentido de pertenencia.

La gira promocional de Mendoza en Entre Ríos incluye presentaciones institucionales, encuentros con referentes del sector turístico y acciones de difusión en distintos puntos del territorio. «Esperamos pronto recibir al sector turístico entrerriano en nuestra provincia. Esto es sinergia, trabajar en conjunto para seguir desarrollando el turismo que tan bien le hace a la República Argentina», concluyó Weiner, reafirmando el valor de esta alianza estratégica.