Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

AMPLIATORIA CONCURSO DE 26 DE FEBRERO DEL 2026
DESCONVOCATORIA
UN CARGO DE DIRECTOR 4TA CATEGORIA, Escuela N°11 “18 de Octubre”. 4ta categoría NINA – ARU rural-Ex Ruta N° 24 Loc. de San Justo. En reemplazo de Leiva Mariela. Licencia Artículo 16U Abierto. Turno Rotativo de 8 a 16 HS.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE, Escuela N°2 “Juan José Viamonte”. 1° Categoria. Cargo Vacante por titularización de ascenso de Maggioni, Franco Andrés. Abierto. 5° Turno Mañana de 7:00 a 12:00hs.
AMPLIATORIA
DIRECTOR TERCERA CATEGORIA
UN CARGO DE DIRECTOR TERCERA CATEGORIA. Escuela N°10 “Dolores Costa de Urquiza”. 3° Categoría. Cargo Vacante por Traslado Preferencial de Cordoba, Alfredo. Resolución N°1143/02 CGE. Abierto. Turno Tarde de 13.00hs a 18.00hs.
MAU
UN CARGO DE MAESTRO AUXILIAR NIVEL PRIMARIA. Escuela N°11 “18 de Octubre”. En reemplazo de Miño Noelia 27610721. Licencia 16U. Turno Tarde de 12 hs a 16 hs
MAESTRO DE JORNADA COMPLETA.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA COMPLETA, Escuela N°87 “San Luis”. 3° Categoria. Cargo Vacante. Abierto. 1° Grado. Turno Mañana de 8 a 15,30 hs.
MAESTRO JORNADA SIMPLE
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. En reemplazo de Altamirano Gladis. Licencia 12B. Hasta el 22/03/26. 1° grado. Turno tarde de 13 A 18 hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. En reemplazo de Schimelfennig Raquel. Licencia 12 B. Hasta el 22/03/2026.1° grado. Turno Mañana de 7,30 a 12,30hs.
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N°1 “Nicolás Avellaneda”. En reemplazo de Rodríguez Analia Rosa. Licencia Articulo 14. Hasta el13/03/2026. 2° grado. Turno Tarde de 13 a 18 hs
UN CARGO DE MAESTRO JORNADA SIMPLE. Escuela N⁰25 “General José de San Martin”. 4° Categoría. En reemplazo de Ramírez Mailen Rosalía. Licencia 16Q. Hasta el 11/02/2027. 3⁰ y 4⁰ grado. Turno Mañana de 7 a 12 hs. NEP
SEGUNDA AMPLIATORIA CONCURSO 26 DE FEBRERO DEL 2026
VICEDIRECCION 1° CATEGORÍA
UN CARGO VICEDIRECCIÓN 1° CATEGORIA, Escuela N° 92 “Tucumán”. 1° Categoría. En reemplazo de Silva, Luciana Melina DNI 30643340. Licencia 16 U Abierto. Turno Tarde.
MAESTRO DE SECCIÓN NIVEL INICIAL
UN CARGO MAESTRO DE SECCIÓN NIVEL INICIAL, Escuela N° 93 “Santiago del Estero”. 2° Categoria. En reemplazo de Devolver, Miriam Verónica DNI 27610682 Licencia 16 U. Hasta 19/3/26. Sala 4 y 5 años. Turno Mañana.
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL NIVEL INICIAL
UN CARGO MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL NIVEL INICIAL, Escuela Normal Superior Mariano Moreno. 1° Categoria. Cargo Vacante por jubilación de Viviana Boffeli. Resolución N°3775. Abierto. Sala de 2,3,4 y 5 años. Turno Mañana.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°116 «Cabo Carlos Misael Pereyra». 3ra categoría. En reemplazo de Alfonso Miriam DNI 22.150.971. Licencia 12 B. Hasta el 24/03/2026. 4to grado. Turno Mañana de 08:00 a 12:00hs.
MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
UN CARGO MAESTRO DE SECCION DISCAPACIDAD AUDITIVA, Escuela de Educación Integral N° 11 «Pedro Ponce de León». categoría Unica. En reemplazo de Daiana Reyes. DNI 35700280. Licencia Articulo 14. Hasta el 25/03/2026. Espacio Educativo Múltiple. Turno Tarde de 12:30 a 16:30hs.
MAESTRO DE ARTES VISUALES
UN CARGO DE MAESTRO DE ARTES VISUALES. Escuela N°9 “Matías Zapiola”. 2da Categoria. En reemplazo de Piñon Diana Luz Marina DNI 23650789. Licencia Articulo 14. Hasta el 14/03/2026. Horarios: Lunes de 8:00 a 9:30hs Y de 13:00 a 15:20hs, Martes de 13:00 a 14:30 hs. Miércoles de 8:00 a 9:30hs y de 13:00 a 15:20hs, Viernes de 8:00 a12:00hs. Comparte con la Esc. N°95 “Colonia Novibuco”, lunes de 10:30 hs a 12:00 hs De 1ero a 6to grado.