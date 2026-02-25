Padel: Concepción del Uruguay será sede del primer torneo de APCER

La Asociación de Padel del Centro de Entre Ríos -APCER- disputará su primer torneo el fin de semana del 20, 21 y 22 de marzo, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Será el primer torneo del año de APCER y se disputará en los principales complejos de la ciudad, convocando a jugadores uruguayenses y de todas las localidades vecinas, ya que será el primer clasificatorio para el certamen provincial.

Las inscripciones para el primer torneo de APCER ya se encuentran abiertas y se pueden realizar en el sitio digital de la institución www.apcer.com.ar. La inscripción tendrá un valor de 30 mil pesos el día del torneo, pero un 10% de descuento si se abona de manera anticipada. Además, habrá beneficios para las familias con 3 o más jugadores, abonarán 25 mil cada uno. En tanto que los menores de 15 años, también abonarán 25 mil pesos. Cualquier duda se puede consultar al teléfono 3445 405056, de Mauro Battilana, presidente de Apcer.

Para la inscripción al torneo clasificatorio de APCER no es necesario tener carnet o afiliación, solo el abono de la inscripción, que este año tendrá descuentos y beneficios para los jugadores y las familias.

Las categorías que se van a disputar son las siguientes: Caballeros en 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma categoría, en tanto que en Damas se disputarán las categorías: 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. Habrá importantes premios de dinero en efectivo, trofeos, remeras de Apcer y beneficios como la afiliación gratuita para disputar los provinciales. También se entregará un kit de bienvenida para los inscriptos.

Año a año, los torneos de APCER generan un importante atractivo para quienes compiten en las diferentes categorías, ya que permite jugar con parejas de otras localidades y se generan intercambios que fortalecen aún más el crecimiento de este deporte en la provincia.

Sin dudas será un fin de semana de intenso movimiento en las canchas de padel de la ciudad, ya que nadie quiere perderse la oportunidad de jugar el torneo de APCER, y además porque es una oportunidad también de ver a jugadores de las categorías más altas, compitiendo entre nosotros.

De acuerdo al cronograma que presentaron las autoridades de APCER, el calendario de torneos seguirá de la siguiente manera: luego del Primer Clasificatorio 20, 21 y 22 de marzo en Concepción del Uruguay, se disputará el Primer Provincial con sede en Paraná (10,11 y 12 de abril). El segundo clasificatorio de Apcer será en Colón (5, 6 y 7 de junio), el Provincial en Concordia el 26, 27 y 28 de junio; volveremos a tener un Clasificatorio de Apcer en julio (24, 25 y 26) para luego disputar el gran esperado Provincial en Concepción del Uruguay el 21, 22 y 23 de agosto.

