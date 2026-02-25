Frigerio habló de la pérdida del poder adquisitivo y confió en alcanzar un acuerdo salarial con los docentes

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo este martes en los estudios de Radio Plaza 94.7, en el programa Puro Cuento, donde se refirió a la compleja situación económica que atraviesa la provincia y el país, marcada por la caída de recursos estatales, la pérdida del poder adquisitivo y la retracción de la demanda que impacta en el sector privado.

En primer lugar, el mandatario provincial describió el delicado escenario financiero que enfrenta el Estado y lo comparó con uno de los momentos más críticos de los últimos años.

«Los ingresos del Estado están viniendo debajo de la inflación. cuando uno hace un análisis comparativo de este contexto que nos toca vivir en términos de recursos, la unca comparación cierta es la de la pandemia. nosotros hoy estamos con ingresos como en pandemia. alrededor de 14 untos por debajo de 2023. No podemos hacer los que no la vemos. tenemos que entender esa realidad, y tenemos que trabajar y buscar una solución. Esta realidad no solo la vii el sector publico, el sector privado también tiene estos problemas», señaló.

A continuación, amplió el diagnóstico y puso el foco en la situación de los trabajadores, tanto del ámbito público como del privado, subrayando que la pérdida de ingresos es generalizada. «Los trabajadores del sector privado también sufren perdida de poder adquisitivo en un momento difícil con caída de la demanda. Mi responsabilidad es trabajar con esta realidades. Creer que esto no pasa entonces yo doy los aumentos que me gustaría dar. Soy el primero que es consiente la dificultad que atraviesan todos los trabajadores, entre ellos la educación. hoy todos están sufriendo la perdida del salario y del empleo», afirmó.

En ese contexto, el gobernador encuadró la negociación salarial con los gremios docentes, que comenzó ayer y tuvo como primer resultado el rechazo sindical a la oferta oficial. Pese a ese escenario inicial adverso, se mostró optimista respecto de la posibilidad de arribar a un entendimiento.

Sobre la negociación con los gremios docentes, dijo: “Estamos trabajando para que podamos tener un acuerdo donde todos tratemos de ser conscientes de lo que está viviendo la otra parte y que pongamos por encima siempre a la educación y a nuestros alumnos”.