Triple choque en la Ruta 39 dejó varios heridos

Por causas que se tratan de establecer, se vieron involucrados tres vehículos.

De acuerdo a la información que pudo recabarese en el lugar un automóvil Fiat Palio Weekend, conducido un hombre mayor, de 85 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, que circulaba en sentido Este-Oeste y, aparentemente, habría invadido el carril contrario, colisionando con un Peugeot 2008 al mando de una vecina, de 44 años, domiciliada en Herrera, quien transitaba sola y resultó sin lesiones.

Detrás del Palio se desplazaba un Fiat Gran Siena conducido por una pareja oriunda de Basavilbaso, quienes no lograron evitar el impacto tras la primera colisión, produciéndose así el triple choque.

En el Palio junto al conductor viajaban su esposa y un hijo, quienes junto a los demás involucrados fueron trasladados al hospital “Sagrado Corazón de Jesús” de Basavilbaso, algunos de ellos por precaución.

Desde el nosocomio se confirmó que las lesiones fueron de carácter leve. El tránsito en el sector permaneció asistido debido a que los vehículos quedaron sobre la calzada en diferentes posiciones.

En el lugar trabajaron móviles policiales de Villa Mantero y Herrera, Bomberos Voluntarios de Basavilbaso y equipos de Salud del efector público de la ciudad del riel.

Crédito: FM Riel