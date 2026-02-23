Ruta 39: Accidente en zona de puentes pudo ser una tragedia

Según se confirmó a Génesis24, este domingo en horas de la noche, siendo aproximadamente las 20.00, personal de Bomberos Voluntarios de Caseros fue alertado por parte de comisaría local sobre un accidente de tránsito ocurrido en ruta 39, para el cual necesitaban su auxilio.

De acuerdo a lo informado a Génesis24, el mismo ocurrió a la altura del km 124,5, zona de puentes, tras lo cual se acudió desde el cuartel con móvil 3 Rescate con dotación y móvil 2.

Ya en el lugar, se pudo corroborar que sobre la banquina se encontraba una Traffic –titular oriundo de Caseros- y sobre los arbustos el tráiler de la misma. Vehículo dedicado al traslado de personas de la actividad avícola (polleros).

Asimismo, hacia abajo sobre la cuenca se encontraba un automóvil volcado –titular oriundo de Herrera-, Marca Renault, modelo Logan, donde sus ocupantes ya habían salido por sus propios medios, afortunadamente sin lesiones.

Extraoficialmente, pudo conocerse que un desprendimiento del tráiler habría obligado al automóvil a realizar una brusca maniobra para evitar el choque, lo que finalmente produjo el despiste.

Fue así que se procedió mediante varias maniobras a retirar los vehículos siniestrados, trabajando allí personal policial de Caseros y Herrera, como también personal de ambulancia de nuestra localidad. (Génesis24)

