Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que era buscado por violencia de género y desobediencia judicial

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo realizado anoche, personal del Comando Radioeléctrico logró la captura de un hombre de 32 años sobre quien pesaba un pedido de detención vigente por una causa de violencia de género.

La aprehensión se produjo alrededor de las 21:15 horas, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por el Bulevar Díaz Vélez al 200, en las inmediaciones del Barrio «La Manzana Podrida». Allí, el personal policial visualizó al sospechoso, y procedió a interceptarlo.

Sobre el masculino pesaba UN Mandamiento de Detención, emitido por el Juzgado de Garantías N° 1. La orden judicial se enmarca en una causa por violencia de género y desobediencia a una orden judicial, tras reiteradas denuncias por el hostigamiento hacia su ex pareja.

Tras ser notificado de sus derechos en el lugar, el detenido fue trasladado a la alcaldía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia, previo examen médico de rigor.

