Penoso accidente: buscan desesperadamente a una joven madre de Concordia arrastrada por un arroyo

El hecho ocurrió en el paraje conocido como El Retobado (Foto), ubicado a unos 10 kilómetros de Los Charruas.

Según los primeros datos recogidos por 7Paginas, eran pasadas las 18 horas cuando la mujer habría resbalado en la zona del puente y cayó al agua, siendo rápidamente llevada por la fuerte correntada. Dos hombres habrían intentado rescatarla pero al no lograrlo la mujer fue arrastrada por la fuerte corriente del arroyo que esta desbordado en su caudal habitual.

De acuerdo a información no oficial, la joven fue identificada como Carolina Belén Arredondo, de 30 años, domiciliada en el barrio La Bianca de Concordia. Al momento del accidente se encontraba acompañada por su novio.

Búsqueda interrumpida por la noche

Tras conocerse lo sucedido, se desplegó un operativo en la zona para intentar localizarla. Sin embargo, la llegada de la noche y las dificultades propias del terreno obligaron a suspender momentáneamente las tareas, que se retomarán con las primeras horas de luz.

La mujer es madre de dos niños de 3 y 5 años, lo que genera profunda angustia en su entorno y en la comunidad concordiense, que aguarda con esperanza novedades sobre el resultado de la búsqueda.