Frigerio se refirió al plan de Airaldi para matar a un juez y un fiscal: «Se terminó la impunidad a la que estaban acostumbrados»

«Desde una celda en la cárcel el narco Leonardo Airaldi intentó coordinar el asesinato del juez federal de Paraná, Leandro Ríos, del fiscal federal José Ignacio Candiotti y del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia: un ataque directo a la Justicia, al Poder Ejecutivo y al Estado de Derecho», expresó Frigerio.
«La maniobra fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal. En ese marco, el trabajo del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo fue determinante», agregó el gobernador.
«Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito», concluyó.