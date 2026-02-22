Frigerio se refirió al plan de Airaldi para matar a un juez y un fiscal: «Se terminó la impunidad a la que estaban acostumbrados»

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, publicó un mensaje en redes sociales respecto de la intervención en la Unidad Penal de Gualeguaychú, donde alojan a Leonardo Airaldi, acusado de narcotráfico, a raíz de una denuncia sobre un presunto plan criminal.

«Desde una celda en la cárcel el narco Leonardo Airaldi intentó coordinar el asesinato del juez federal de Paraná, Leandro Ríos, del fiscal federal José Ignacio Candiotti y del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia: un ataque directo a la Justicia, al Poder Ejecutivo y al Estado de Derecho», expresó Frigerio.

«La maniobra fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal. En ese marco, el trabajo del juez Dr. Viri y del fiscal Dr. Rebollo fue determinante», agregó el gobernador.

«Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito», concluyó.