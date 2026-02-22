Colón: Detienen a un sujeto tras allanamiento por Hurto

Personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tras tomar conocimiento de una denuncia radicada por un ciudadano de esa localidad sobre la faltante de elementos desde el interior de su domicilio, se abocó de inmediato a las tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de la investigación, se realizaron averiguaciones, relevamiento de registros fílmicos y pericias por parte de personal idóneo, lográndose reunir elementos de interés que permitieron establecer una posible vinculación con un masculino mayor de edad.

Con los elementos colectados, se solicitó y obtuvo de la Magistratura local una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria para una vivienda ubicada en Calle 12 de Abril al 1400 esa ciudad, diligencia que se llevó a cabo en la tarde la víspera, arrojando resultados favorables para la causa.

Como consecuencia del procedimiento, se efectuó el secuestro de elementos de interés para la investigación, entre ellos un teléfono celular, una bicicleta y prendas de vestir usadas por el autor al momento de cometer la acción delictual.

Asimismo, se concretó la Detención del masculino investigado, quien quedó alojado en Sede Policial a disposición de la Magistratura interviniente.

