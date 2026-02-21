Concepción del Uruguay: Robaron elementos de una vivienda y fueron detenidos a las pocas cuadras

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de hoy, personal de la Sección Motorizada y de Comisaría Segunda intervino ante un hecho de hurto calificado por escalamiento ocurrido en una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 1500.

El procedimiento se inició tras el aviso de un vecino de 72 años, quien alertó que dos hombres habían ingresado a un domicilio y sustraído diversos elementos, retirándose luego en dirección a calle 9 de Julio. Con las características aportadas, los uniformados lograron interceptarlos en la intersección de 9 de Julio y Díaz Vélez.

Los aprehendidos, de 29 y 30 años, llevaban consigo una importante cantidad de objetos, entre ellos una billetera con dinero en efectivo, una notebook, dos teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un par de zapatillas, un reloj metálico, además de cargadores, cables, un mouse, un transformador, un adaptador HDMI, tres paltas, guantes y encendedores.

Todos los elementos fueron secuestrados por disposición de la Fiscalía en turno. Posteriormente se localizó al damnificado, de 32 años, quien constató la faltante de los objetos recuperados.

Por orden de la fiscal auxiliar interviniente, los dos hombres fueron trasladados a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

