Una ONG asegura que el agua de playa entrerriana sobre el río Uruguay podría estar contaminada y piden informes

La organización socioambiental “Brote Nativo” presentó un pedido de acceso a la información pública al intendente Francisco Azcué sobre los fundamentos técnicos y políticos que llevaron la inhabilitación y posterior habilitación de Playa Los Sauces, en Concordia.

“Durante estas semanas se han comunicado con nuestra organización periodistas, vecinos y vecinas de Concordia consultándonos si sabíamos por qué se habilitó la playa Los Sauces seis días después de haberse suspendido para uso recreativo”, resaltaron desde la entidad.

A partir de esas consultas, señalaron que acudieron a los informes públicos de monitoreo de playas y a la legislación citada en los comunicados oficiales que informaron la suspensión y posterior habilitación del balneario. “Al analizar los parámetros que pide la Resolución Provincial SMA 84/07, interpretamos que la contaminación de la playa Los Sauces excedía el límite permitido para habilitar, tanto al momento de la suspensión como en los seis días posteriores donde se vuelve a habilitar”, afirmaron.

Asimismo, indicaron que recurrieron a los parámetros guía de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para contar con otra referencia técnica. Sin embargo, el resultado fue similar: “los parámetros establecidos de escherichia coli y enterococos superan el permitido para uso recreativo de la playa Los Sauces”.

Desde Brote Nativo señalaron que, tras la inhabilitación del 15 de enero de 2026, interpretaron que la medida se había adoptado por los valores de contaminación registrados. No obstante, advirtieron que al comunicarse la posterior habilitación, el 21 de enero, “los valores seguían superando el permitido, que entendíamos era sobre el que se regía la subsecretaría de Ambiente para la habilitación”.

Ante esta situación, informaron que el pasado miércoles 29 de enero ingresaron a la Municipalidad un pedido de acceso a la información pública para que se les informe “con mayor precisión posible, los justificativos de la decisión política de inhabilitar y habilitar la playa Los Sauces”.

Fuente: Diario Río Uruguay