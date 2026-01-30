Concepción del Uruguay: Buscaban un arma por amenazas y hallaron plantas de marihuana

Según se confirmó a Génesis24, durante la mañana de este viernes, personal de la Comisaría Tercera llevó a cabo un allanamiento en el Barrio La Tablada en el marco de una causa por amenazas calificadas. Si bien el resultado fue negativo respecto al arma buscada, el procedimiento derivó en el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

La manda judicial se originó a raíz de una denuncia por un episodio ocurrido recientemente. Según el testimonio de la damnificada, su ex cuñado se presentó en su domicilio para exigir prendas de vestir de su hija. Tras una discusión, el hombre habría extraído de su bolsillo una supuesta arma de fuego, amenazándola y apuntándole antes de retirarse.

Con el objetivo de localizar el arma de fuego, los efectivos ingresaron en una vivienda ubicada en Barrio La Tablada. Tras una exhaustiva requisa, no se hallaron armas de fuego ni elementos directamente relacionados con la causa de amenazas.

Sin embargo, durante la inspección del predio, los uniformados constataron la presencia de una plantación de cannabis en el patio. Tras informar al Agente Fiscal, se autorizó el secuestro de: tres plantas de aproximadamente 2,20 metros de altura y un plantín de cerca de 1 metro. Personal de la División Drogas Peligrosas realizó el pesaje oficial del material (deshojado), arrojando un total de 6,995 kg.

El material estupefaciente fue remitido bajo cadena de custodia para su peritaje. En cuanto a la causa original, las autoridades continúan con las diligencias para localizar el arma descrita en la denuncia, mientras que los moradores de la vivienda quedaron supeditados a la investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

