Oliva advirtió sobre señales de alerta y reclamó mayor presencia del Estado provincial en vivienda, salud y transporte

El senador provincial por el Departamento Uruguay y exintendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, analizó el momento que atraviesa la ciudad y expresó su preocupación por distintas señales que comienzan a advertirse y que, de no ser atendidas a tiempo, pueden afectar su crecimiento y desarrollo sostenido.

En ese sentido, Oliva sostuvo que Concepción del Uruguay cuenta con una base sólida en términos económicos, productivos, turísticos y educativos, construida a lo largo de los años, pero advirtió que “en el contexto actual es fundamental que ese crecimiento no se frene y pueda sostenerse en el tiempo, y para eso es indispensable un Estado provincial presente, que acompañe a los municipios con políticas públicas concretas”.

Uno de los ejes señalados fue el acceso a la vivienda, al que definió como un factor central para el arraigo y la expansión urbana. “Cuando una ciudad tiene una demanda habitacional constante, es importante que ese proceso sea acompañado con políticas activas. En el último tiempo se percibe una desaceleración en este aspecto, vinculada a la ausencia de programas provinciales de vivienda, y eso impacta directamente en las posibilidades de crecimiento”, afirmó.

En la misma línea, Oliva manifestó su preocupación por la situación del sistema de salud, señalando que se trata de otra de las áreas donde se percibe una falta de acompañamiento provincial. “Los municipios están haciendo un esfuerzo muy grande para sostener la atención primaria de la salud, pero sin una política provincial clara y sostenida, se hace cada vez más difícil dar respuestas. La salud es una responsabilidad indelegable del Estado y no puede recaer casi exclusivamente en los gobiernos locales”, advirtió.

También se refirió al transporte público, remarcando su importancia para la integración social y la actividad económica. “El transporte es un servicio esencial para el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Hoy representa un desafío que exige un esfuerzo muy grande de los gobiernos locales, que muchas veces deben sostener el sistema prácticamente en soledad, sin el acompañamiento necesario de la Provincia”, señaló.

En ese marco, destacó que el municipio de Concepción del Uruguay se encuentra destinando más de 16 millones de pesos mensuales para sostener el sistema de transporte, luego de que tanto la Nación como la Provincia se retiraran en un 100% del esquema de subsidios, lo que profundiza la carga financiera sobre las arcas locales.

En relación a la situación del Frigorífico Tres Arroyos, Oliva expresó su preocupación por un conflicto que aún no encuentra una resolución definitiva. “Cuando estos conflictos se prolongan, generan incertidumbre en los trabajadores y en sus familias, y afectan al entramado económico local. La ciudad no puede darse el lujo de seguir perdiendo fuentes de empleo”, advirtió.

Finalmente, el senador sostuvo que el principal desafío es cuidar lo construido y evitar retrocesos. “Concepción del Uruguay necesita que su crecimiento se mantenga y se traduzca en más trabajo, más vivienda, un sistema de salud fortalecido y mejores condiciones de vida para sus vecinos. Para eso es clave que el Estado provincial vuelva a asumir un rol activo y acompañe el desarrollo de nuestras ciudades”, concluyó.

