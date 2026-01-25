Entre Ríos fue una de las provincias que recibió menos fondos de Nación en 2025

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor crecimiento real de recursos enviados por Nación al cierre del cuarto trimestre de 2025.
A través de un reciente análisis de la OPC se dio a conocer que, a pesar del incremento nominal de los fondos, Entre Ríos quedó entre las jurisdicciones con menor crecimiento real de recursos enviados por Nación al cierre del cuarto trimestre de 2025.
Mientras que el promedio nacional de variación real fue del 2,7%, Entre Ríos apenas alcanzó un 0,4%, situándose significativamente por debajo de provincias vecinas como Santa Fe (0,6%) o Buenos Aires (3,8%).
El cuadro presentado por la OPC está compuesto por transferencias automáticas y no automáticas. En el primer caso, la Provincia recibió $2.769.293 millones en 2025, frente a los $1.959.381 millones de 2024. Esto representa una suba nominal del 41,3%, pero un crecimiento real de apenas el 0,4% tras descontar el efecto de la inflación.
En cuanto a las no automáticas, se percibió $66.703 millones, lo que implica una variación nominal del 33,9%. Sin embargo, en términos reales, el crecimiento fue de tan solo un 0,6%.
En total, Frigerio obtuvo un total de $2.835.996 millones y la variación real total fue del 0,4%, al igual que Santa Cruz y solo por encima La Pampa (0,2%).
A nivel nacional, Salta y Buenos Aires lideraron el crecimiento real con 4,7% y 3,8% respectivamente. También se ubicaron entre los más favorecidos Chaco (3,7), Neuquén (3,2) y Tucumán (3,3). Por su parte, Santa Fe incrementó tan solo un 0,6% de fondos de nación respecto al 2024.
AFP