Concepción del Uruguay: Tras persecución, detuvieron a dos jóvenes que intentaron robar una moto

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento realizado esta tarde, personal del Comando Radioeléctrico logró frustrar el robo de un motovehículo en la zona sur de la ciudad y procedió a la aprehensión de dos sujetos, de 18 y 17 años, involucrados en el hecho.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas en calle Antártida Argentina al 200, donde una mujer de 33 años había dejado estacionada su motocicleta. Los involucrados fueron sorprendidos mientras intentaban violentar las medidas de seguridad del rodado.

A partir de los datos aportados por un testigo que observó la maniobra delictiva de los sujetos e informo inmediatamente de manera telefónica al Comando Radioeléctrico lo cual permitió localizar el rumbo de huida de los sospechosos, los efectivos policiales iniciaron una breve búsqueda que culminó en la intersección de calles Posadas y Perú. Allí, ambos jóvenes fueron interceptados e identificados.

En las inmediaciones del lugar de la aprehensión, los uniformados hallaron y secuestraron una ganzúa de fabricación casera, herramienta que habría sido descartada por los sospechosos momentos antes y que suele utilizarse para forzar las cerraduras de encendido.

La Unidad Fiscal en turno, a cargo de la Dra. Chichi, fue informada de los pormenores del caso y dispuso las siguientes actuaciones:

El joven de 18 años quedó detenido y fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera.

El adolescente de 17 años fue derivado a la Comisaría del Menor y la Familia, donde tras los trámites de rigor fue entregado a sus progenitores bajo acta legal.

