Colón: Detenido por incumplir medida judicial contra su expareja

Según se confirmó a Génesis24, en horas de la tarde, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue comisionado a Calle Leguizamón al 500 a raíz de un llamado telefónico.

En el lugar, una mujer manifestó que momentos antes su expareja, con quien posee medidas cautelares vigentes, habría ingresado a su domicilio, originándose una discusión, para luego retirarse rápidamente.

Ante ello, y tras realizar un recorrido por la zona, los efectivos intervinientes lograron localizar al sujeto en las inmediaciones, procediendo a su inmediata aprehensión.

Anoticiada la Fiscalía en turno, dispuso su traslado a sede policial por el delito de Incumplimiento Judicial en Flagrancia, quedando alojado a su disposición.

SE RECUPERO MOTOCICLETA SUSTRAIDA EN SAN JOSE

En horas de la tarde, personal de Comisaría San José, conjuntamente con personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón, lograron recuperar una Motocicleta marca Motomel, modelo Blitz 110 cc., denunciada como sustraída durante la madrugada de la víspera desde una vivienda de dicha localidad.

A partir de la denuncia radicada, se iniciaron tareas investigativas que permitieron tomar conocimiento que el rodado estaba siendo ofrecido a la víctima a cambio de dinero, motivo por el cual se dispusieron estratégicamente las acciones de campo e inteligencia pertinentes, gracias a las cuales se logró abordar en la vía pública a dos masculinos mayores de edad, estrechamente relacionados con el delito en pesquisa, como así también se obtuvo información sobre el lugar donde el Motovehículo se encontraba resguardado, siendo localizado en inmediaciones de la Colectora de la Autovía Gervasio Artigas, donde se hallaba oculta entre la vegetación y cubierta con nylon.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro del rodado y su posterior restitución al damnificado, y en cuanto a las personas demoradas que fuesen trasladadas a Sede Policial para ser debidamente identificadas y quedar supeditadas a la causa.

