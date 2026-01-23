Caseros: Avanzan los trabajos en el parque de los barrios IAPV y Viviendas Municipal

El Municipio local avanza en las mejoras y el acondicionamiento del Parque de los Barrios IAPV y de Viviendas Municipal, al noreste de la localidad.

En esta oportunidad se han instalado nuevos bancos en el sector de juegos y parte central del parque a fin de brindar mayor comodidad a los vecinos en este lugar de esparcimiento.

Además, se avanzó en la construcción del cuerpo de sanitarios ubicados en el sector del quincho y de los parrilleros.

Estas mejoras reafirman el compromiso municipal con espacios públicos más cómodos y cuidados, fomentando el encuentro, el disfrute y la vida en comunidad.

Comparte esto: Twitter

Facebook

