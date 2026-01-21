El 6 de febrero llega la 3ª edición del «Caseros Rock»

El viernes 6 de febrero desde las 20:00 horas en el Anfiteatro Municipal (calles 23 y 10) se realizará la tercera edición del “Caseros Rock”, organizada por la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Caseros.

Esta nueva edición contará con los shows en vivo de las siguientes bandas: Reflejos; Bad News (Rock/Pop Internacional); “El Baúl” Espacio Cultural; Nenes de Antes (Tributo a Divididos); y Vieja Escuela (Fiesta Ricotera).

La entrada será libre y gratuita, habrá patio de comidas, feria de artesanos y emprendedores, y no se permitirá el ingreso con conservadoras.

Comparte esto: Twitter

Facebook

