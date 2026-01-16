La carne aparece como ganadora del acuerdo del Mercosur y la UE

La carne vacuna es uno de los productos agropecuarios que resultaría más favorecido por la puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

El tratado obtuvo luz verde para su firma luego de veinticinco años de negociaciones, aunque todavía faltan las aprobaciones parlamentarias.

Un informe del mercado ganadero Rosgan señaló que, aun con discusiones pendientes, se trata de un “acuerdo histórico, esencial para estimular el comercio y reforzar las relaciones diplomáticas entre ambos bloques, especialmente en un contexto geopolítico caracterizado por una elevada incertidumbre y vulnerabilidad comercial”.

En el caso de la carne argentina, la primera conclusión es que es uno de los productos más favorecidos. La eliminación de aranceles prevista en el acuerdo UE-Mercosur impactaría, por ejemplo, de manera inmediata sobre el actual contingente Hilton, bajo el cual la Aduana europea aplica un arancel de ingreso del 20%.

Asimismo, el acuerdo asigna al Mercosur un cupo anual de 99.000 toneladas equivalente carcasa (aproximadamente 76.000 toneladas peso producto), el cual se implementaría de forma gradual a lo largo de los próximos cinco años. Dicho cupo estaría sujeto a un arancel intracuota del 7,5%, frente a un arancel consolidado fuera de cuota cercano al 50%.

Se trata de un contingente adicional que se incorporará progresivamente a los cupos ya vigentes, Hilton y 481. No obstante, a diferencia de las exigencias establecidas en ambos regímenes arancelarios, esta nueva cuota no impondría restricciones respecto del tipo de alimentación del ganado (grano o pasto). Sin embargo, sí introduce requisitos en materia de conservación de la carne, estableciendo un límite del 55% para los productos enfriados, mientras que el resto deberá ser exclusivamente congelado.

La distribución de este cupo no sería homogénea entre los Estados miembros del Mercosur. Su administración deberá ser acordada internamente entre los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, un aspecto que aún no ha sido abordado y que podría convertirse en un nuevo punto de tensión previo a su implementación.

No obstante, el volumen total al que accedería el Mercosur en su conjunto estaría compuesto por el contingente asignado bajo la cuota Hilton, equivalente a aproximadamente 45.000 toneladas anuales; otras 10.000 toneladas máximo correspondientes a la cuota 481, actualmente vigente para terceros países; y este nuevo cupo adicional, que se incorporaría de manera progresiva año a año hasta alcanzar unas 76.000 toneladas peso producto a partir del quinto período.

“Es decir que, en conjunto, el cupo total de acceso del que gozaría la carne vacuna proveniente del Mercosur, con aranceles comprendidos entre el 0% y el 7,5%, se vería incrementado de manera significativa durante los próximos cinco años, con un aumento promedio estimado en torno al 26% anual”, señaló el Rosgan en su último editorial de Lote de Noticias.