Según la Federación de Autotransporte de Cargas, los costos del transporte acumularon 37% de aumento en 2025

El Índice de Costos de Transporte (ICT) registró en diciembre una suba mensual del 2,3%, y cerró 2025 con un incremento acumulado de 37%. De esa manera, estaría superando el nivel de inflación minorista en por lo menos 5 puntos (la cifra oficial será comunicada por el INDEC el próximo 13 de enero).

Aunque el aumento de diciembre fue menor al de los meses previos, confirmó la tendencia de aceleración que los costos del sector mostraron desde la segunda mitad de 2025, impulsados principalmente por el combustible.

Tras un primer semestre con ajustes moderados, el ICT comenzó a acelerarse a partir de julio, cuando marcó un pico del 4%. Luego siguieron aumentos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre.

En el último mes de 2025 volvió a destacarse el gasoil, con un alza del 4,4%, luego del incremento récord de noviembre (7,3%), publicó el portal Dos Florines.

El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la UBA, releva la evolución de 11 rubros clave que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia central para la fijación y actualización de tarifas del sector.

Combustible, el principal motor de los aumentos

En diciembre, al igual que en los cinco meses precedentes, la mayoría de los rubros mostraron incrementos.

El combustible volvió a liderar las subas: el gasoil aumentó 4,4% mensual, tanto en el segmento minorista como mayorista. De ese modo, acumuló un alza del 45% en 2025 (31% se concentró en los últimos seis meses del año) con lo que consolidó una trayectoria alcista iniciada en junio.

Pese a esta aceleración, volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización de los impuestos a los combustibles, según lo dispuesto por los decretos 840/25 y 929/25. Este mecanismo de diferimiento, iniciado en mayo de 2024, ya supera los 12 meses y se extenderá al menos hasta enero de 2026.

En la misma línea, los lubricantes registraron una suba del 3,5% en el último mes de 2025.

Mano de obra y costos operativos

El rubro Personal (Conducción) registró un aumento del 2,47%, con la entrada en vigencia de la cuarta cuota del convenio colectivo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Este ajuste también impactó en rubros asociados como Reparaciones (+1,76%), en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales (+2,13%), señaló el portal Dos Florines.

Entre los incrementos más moderados se destacaron Seguros (+1,04%), Material Rodante (+0,35%) y Peajes (+0,23%). En tanto, no se registraron variaciones en Neumáticos ni en Patentes, mientras que el Costo Financiero volvió a mostrar una baja significativa (-3,71%), explicada por la reducción de las tasas de interés.

Un sector bajo presión

El transporte de cargas atravesó 2025 con una reactivación limitada, concentrada en algunos segmentos, luego del escenario recesivo de 2024. El cierre del año encuentra al sector operando en una coyuntura compleja, con costos en fuerte aceleración -especialmente el combustible-, una economía real desacelerada y una infraestructura que muestra un deterioro creciente.