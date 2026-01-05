Tragedia en Ruta 20: los detalles detrás del rescate y el estado de los sobrevivientes

Tras el fatal siniestro que se cobró tres vidas en la madrugada del domingo, nuevas declaraciones policiales arrojan luz sobre la magnitud del impacto, la complejidad de los traslados hospitalarios y el estado actual de los heridos.

El choque frontal ocurrido a las 4:30 de la mañana del domingo 5 de enero, a escasos 500 metros del acceso a Gilbert, continúa conmocionando a la región.

Lo que inicialmente fue un reporte de colisión, se ha consolidado como uno de los siniestros más graves de los últimos tiempos en la Ruta Provincial N° 20.

Un impacto «literalmente de frente»

El Subjefe de la Comisaría de Urdinarrain, Hernán Cejas, describió la escena como un escenario de alta complejidad. «Por la misma inercia y cómo quedaron los vehículos, fue un siniestro muy fuerte, un impacto frontal literal», señaló la autoridad.

El siniestro involucró a un Fiat Palio (sentido Norte-Sur) y un Volkswagen Suran (sentido Sur-Norte). Según el informe actualizado, el saldo de víctimas fatales asciende a tres personas:

El conductor del Fiat Palio: un joven de 18 años.

un joven de 18 años. Dos ocupantes del VW Suran: una mujer de 32 años y otra de 79 años, ambas domiciliadas en Villa Elisa.

El operativo de rescate: civiles y profesionales

Uno de los puntos destacados por Cejas fue la intervención de transeúntes que detuvieron sus vehículos para colaborar antes de la llegada total de las unidades de rescate. Mientras los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain trabajaban con herramientas de corte para liberar a quienes habían quedado atrapados, el personal de salud y la policía coordinaban la evacuación de los heridos.

«Cuando llegamos, colaboramos con personal y gente que había parado para ayudar. Se pudo extraer al conductor de la Suran y, con la llegada de bomberos, a la joven que iba en la parte trasera del Palio», relató Cejas.

Estado de salud de los sobrevivientes

A pesar de la gravedad del choque, tres personas lograron ser rescatadas con vida y permanecen bajo observación médica:

Conductor del VW Suran (39 años): Presenta fracturas de consideración, pero según el último reporte policial, se encuentra estable y sin riesgo de vida inminente. Acompañante delantera del Fiat Palio (17 años): Fue trasladada inicialmente a Urdinarrain y luego derivada a Gualeguaychú debido a la complejidad de su cuadro. Acompañante trasera del Fiat Palio (16 años): Fue derivada a Basavilbaso y posteriormente a Concepción del Uruguay. Su estado es reservado.

Respecto a la decisión de distribuir a los heridos en diferentes centros asistenciales (Gualeguaychú, Basavilbaso y Concepción del Uruguay), el Subjefe aclaró que responde estrictamente a criterios del personal de salud: «El personal médico decide según la disponibilidad de ambulancias, la cercanía y la complejidad que requiere cada paciente en el momento».

La mira en los peritajes: ¿Qué causó el choque?

Aunque la ruta en ese sector es una recta con asfalto en estado regular, el Subjefe Cejas admitió que la demarcación horizontal (pintura de carriles) no es óptima en ese tramo. Sin embargo, será el trabajo de Criminalística y Accidentología Vial el que determine qué vehículo invadió el carril contrario.

La Fiscalía en turno ya ha solicitado la extracción de sangre de los conductores (procedimiento de rigor en estos casos) para determinar si hubo presencia de alcohol, aunque el control de alcoholemia no se pudo realizar en el lugar debido a la urgencia de la asistencia médica.

Un llamado a la precaución

Con el inicio de la temporada de verano y el incremento del flujo vehicular, las autoridades locales refuerzan los controles preventivos en los accesos de la microrregión. «No tenemos un puesto fijo en este tramo, pero realizamos controles intermedios en los accesos a Gilbert y Urdinarrain», concluyó Cejas.

