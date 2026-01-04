Trágico: una joven mujer se desvaneció en la vía pública y murió

Tenía 37 años y la encontraron tirada en la calle. Vecinos llamaron de inmediato a la Policía, que acudió al lugar.
Hallaron a una mujer desvanecida en la vía pública en Lucas González, departamento Nogoyá. La Policía de Entre Ríos informó el deceso minutos más tarde. El fallecimiento se habría producido por causas naturales. Tenía 37 años.
Según se informó, el trágico episodio ocurrió minutos antes de las seis de la mañana de este sábado. Un llamado telefónico alertó sobre la situación. La Policía acudió al lugar y solicitó una ambulancia.
La víctima fue llevada al Hospital Santa Rosa y se comunicó lo sucedido a la Fiscalía en turno. Posteriormente, desde el nosocomio se informó que la mujer había fallecido.
Tomó intervención el Médico de Policía, para evacuar el correspondiente informe médico legal, en el que se dejó plasmado que la mujer había fallecido por paro cardiorrespiratorio, sin presentar signos de violencia ni la intervención de terceros.
Tras realizar todas las actuaciones requeridas por la Fiscalía, se hizo entrega del cuerpo a sus familiares.
Pero no hubo mucho por hacer. En el Hospital Santa Rosa, de Lucas González, se produjo el deceso de la mujer. El informe del médico policial “dejó plasmado que la mujer de 37 años de edad había fallecido por paro cardiorrespiratorio, muerte natural, no presentando signos de violencia ni la intervención de terceros que causaran el deceso”, por lo que luego de la intervención de la fiscal Maite Burruchaga, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, el cuerpo de Mariela Reynoso fue entregado a la familia.
Pero las dudas sobre ese deceso no tardaron en aparecer.
“Justicia por Mariela. Que esto no quede en la nada o en un `seguro fue tal o cual cosa`. La familia merece saber la verdad”, fue uno de los mensajes que circuló en redes sociales.
Graciela Reynoso, la hermana de la mujer hallada muerta, se presentó en la Fiscalía de Nogoyá “con el fin de radicar formal denuncia requiriendo se investigue la muerte dudosa de mi hermana, Mariela Natalí Reynoso, producida el sábado 3 de enero de 2026, desconociendo la hora del suceso. Mi hermana fue encontrada muerta en la vía pública, calle Maximino Enrique, según tengo entendido porque en ningún momento se nos brindó información alguna, ni a mí ni a mis hermanos, lo único que puedo aseverar es que estaba golpeada en la zona frontal e la cabeza, en ambas rodillas”.
Con el asesoramiento del abogado Luis Hanneman, Graciela Reynoso también presentó denuncia en la Policía e hizo notar que la familia no está de acuerdo “con el dictamen médico que indica que fue una muerte natural”.
La familia fotografió el cuerpo. “Así le dejaron el cuello a mi hermana Mariela cuando la mataron”, escribió un familiar.
En las últimas horas de este sábado, la Policía de Nogoyá informó que “a requerimiento de la familia de la persona fallecida y por disposición de la fiscal actuante se ordenó que se practique una autopsia de la mujer de 37 años que se hallara sin vida en la localidad de Lucas González, tratando de establecer motivos específicos del deceso”, por lo cual fue traslado el cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde.
