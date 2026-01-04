Trágico: una joven mujer se desvaneció en la vía pública y murió

Hallaron a una mujer desvanecida en la vía pública en Lucas González, departamento Nogoyá. La Policía de Entre Ríos informó el deceso minutos más tarde. El fallecimiento se habría producido por causas naturales. Tenía 37 años.

Según se informó, el trágico episodio ocurrió minutos antes de las seis de la mañana de este sábado. Un llamado telefónico alertó sobre la situación. La Policía acudió al lugar y solicitó una ambulancia.

La víctima fue llevada al Hospital Santa Rosa y se comunicó lo sucedido a la Fiscalía en turno. Posteriormente, desde el nosocomio se informó que la mujer había fallecido.

Tomó intervención el Médico de Policía, para evacuar el correspondiente informe médico legal, en el que se dejó plasmado que la mujer había fallecido por paro cardiorrespiratorio, sin presentar signos de violencia ni la intervención de terceros.

Tras realizar todas las actuaciones requeridas por la Fiscalía, se hizo entrega del cuerpo a sus familiares.

Una muerte «natural» que genera dudas