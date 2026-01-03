El Gobierno lanzó una nueva web para tramitar los subsidios a la luz y al gas: cómo funciona

ntre dos categorías: hogares con bonificación y usuarios que abonan el costo total (Imagen Ilustrativa Infobae)A partir de enero de 2026, los hogares de todo el país verán reflejado en los servicios energéticos residenciales un nuevo esquema oficial que redefine el acceso a los subsidios y determina quiénes deberán afrontar el costo total. El cambio responde a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los criterios de asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado de petróleo de 10 kilos.

La normativa dispuso una reorganización integral del sistema vigente y dejó sin efecto los mecanismos anteriores. Desde ahora, el esquema distingue únicamente entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, en función de los ingresos, el patrimonio y la condición socioeconómica. Quienes cumplen con los requisitos acceden a una bonificación directa sobre el valor de la energía, mientras que el resto abona el costo pleno del servicio.

En ese contexto, el Ministerio de Economía lanzó una nueva web que permite acceder a toda la información vinculada al otorgamiento de subsidios energéticos: https://www.argentina.gob.ar/subsidios. En ella, los usuarios podrán consultar si reciben o no la asistencia, así como realizar reclamos si correspondiera.

Las personas que ya figuran en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben realizar nuevamente el procedimiento. Aquellos que utilizan garrafas o eran beneficiarios del anterior Programa Hogar necesitan inscribirse para acceder al subsidio bajo la nueva modalidad.

Quienes residan en algunas localidades específicas de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz Formosa y Chubut, tendrán que completar la inscripción al registro. Para ver la lista de ciudades, deberán acceder a la página oficial de la Secretaría de Energía. Lo mismo ocurrirá para los ciudadanos que percibían la Tarifa Social de Gas.

Subsidios: cómo funciona la nueva página

El sitio web oficial cuenta con las tres opciones que se enumeran a continuación:

Consultar si recibís el subsidio: la gestión se canaliza a través de la app Mi Argentina. Para ello, el usuario necesitará tener una cuenta, con su CUIL y una contraseña.

Consultar la solicitud del subsidio: el sistema solicitará el número de gestión y del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como el mail de la persona.

Solicitar una revisión: este trámite está orientado a usuarios que consideran que se debe revisar y analizar nuevamente su situación particular respecto a su acceso al subsidio. En cuanto a los requisitos, deberá contar con el número de gestión de la solicitud original. Dicha información puede encontrarse en Mi Argentina o en el correo electrónico.

Para realizar trámites o consultas, Energía recomienda contar con la siguiente información:

Número de medidor y número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de energía eléctrica y gas por red.

Último ejemplar del DNI vigente.

Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente.

Quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares deberán cumplir con las siguientes condiciones, considerando el conjunto de sus integrantes:

Contar con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según lo establece el Indec.

Además, se incluirán en este segmento aquellos hogares que, sin reunir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, presenten alguna de las siguientes situaciones:

Al menos un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Al menos un integrante que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El nuevo régimen integra también a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que recibían asistencia para la compra de garrafas de GLP de 10 kilos

Estas bonificaciones se aplicarán sobre los consumos base de los usuarios beneficiarios. En el caso de la electricidad, los hogares que califican recibirán una bonificación base del 50% durante todo el año. Para el gas por redes, el subsidio del 50% se otorgará en los meses de mayor consumo, sin contemplar bonificación en los períodos de baja demanda.

De manera extraordinaria y únicamente durante 2026, se sumará una bonificación del 25% en enero para ambos servicios, la cual disminuirá progresivamente hasta eliminarse por completo en diciembre de 2026.

En cuanto a los subsidios al gas envasado, el nuevo régimen incluye a los usuarios vulnerables de gas envasado en garrafas de 10 kg, quienes continuarán recibiendo asistencia del Gobierno Nacional. A partir del 2 de enero, será necesario inscribirse para acceder a un beneficio sobre el costo de la garrafa. El subsidio se otorgará mediante un descuento aplicado al momento de la compra, utilizando medios de pago virtuales.

A propósito de los regímenes para entidades de bien público y clubes de barrio o pueblo, en los casos donde funcione una entidad de bien público, no corresponde realizar este trámite, ya que se puede solicitar la tarifa diferencial específica para entidades. Si en el domicilio funciona un club de barrio o pueblo, es posible solicitar un subsidio especial mediante la realización del trámite correspondiente.