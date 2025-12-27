Concepción del Uruguay: Una huella dactilar permitió detener al presunto autor de un robo

Según se confirmó a Génesis24, tras una rápida y eficaz labor investigativa que incluyó pericias papiloscópicas, personal de la Comisaría Primera y la División Investigaciones lograron la detención de un hombre de 30 años, vinculado al robo de electrodomésticos ocurrido días pasados en un domicilio.

El caso comenzó a investigarse en la madrugada del pasado 25 de diciembre, cuando un joven de 26 años regresó a su domicilio ubicado en calle Los Tulipanes al 600 y constató que delincuentes habían ingresado tras violentar una ventana delantera.

Al revisar su vivienda, la víctima encontró sus pertenencias revueltas y denunció el faltante de diversos elementos.

En aquel momento, se dio intervención a la División Policía Científica, quienes realizaron un exhaustivo relevamiento de rastros en la finca.

Los peritos lograron levantar indicios en el lugar del robo. Los cuales gracias a la intervención científica se logró dar con el presunto autor del hecho, un ciudadano de 30 años de edad con antecedentes, lo que permitió a la Fiscalía, a cargo del Dr. Eduardo Santo, solicitar de inmediato su detención.

Asi es que en la mañana de este sábado, alrededor de las 07:15 horas, se dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una finca del Barrio 80 Viviendas, sobre calle Carlos Gardel.

Durante el procedimiento, los uniformados procedieron a la inmediata detención del sospechoso de 30 años. Si bien el registro del inmueble no permitió localizar los elementos sustraídos en esta instancia, la prueba dactilar fue contundente.

El detenido fue trasladado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. La policía continúa con las tareas investigativas.

