Médicos entrerrianos reclaman pagos adeudados a OSER y se reunirán con Frigerio

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) confirmó que persisten importantes atrasos en los pagos de prestaciones de la obra social provincial y anticipó que el jueves 18 habrá una reunión clave con el gobernador para buscar previsibilidad y soluciones al conflicto.
El sector médico entrerriano manifestó una fuerte preocupación por los atrasos en los pagos de prestaciones por parte de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y, en ese sentido, se confirmó que para este jueves 18 está prevista una reunión entre la autoridades de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y el gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de abordar la situación financiera y el funcionamiento del sistema de salud.
El presidente del Círculo Médico de Paraná, Eduardo Vesco, explicó que si bien en los últimos días hubo algunos avances parciales, todavía persisten deudas significativas. En ese sentido, precisó que «en las prestaciones ambulatorias se abonó el 75% correspondiente a agosto y el 50% de septiembre, mientras que en internaciones solo se pagó el 50% de agosto y aún no se recibió ningún monto de septiembre».
Desde el sector señalaron que la principal inquietud pasa por la falta de previsibilidad. Vesco sostuvo que los pagos se vienen realizando de manera fragmentada y sin un cronograma claro, lo que genera incertidumbre en los profesionales y en las instituciones prestadoras. “Queremos saber cómo va a seguir el sistema y cuál será la modalidad de pago de las prestaciones ya realizadas”, expresó.
Por un convenio con la obra social provincial
Otro de los puntos centrales de la agenda es la firma de un nuevo convenio entre FEMER y OSER, que actualmente no está vigente. El titular del Círculo Médico de Paraná remarcó la importancia de contar con un acuerdo formal que no solo contemple los valores de las prestaciones, sino también el nomenclador y el detalle de las prácticas habilitadas.
Indicó además que «las prestaciones a través de OSER representan entre el 40% y el 45% del trabajo médico en la provincia», por lo que su correcto funcionamiento resulta clave para la sostenibilidad del sistema. En ese marco, advirtió que «existen inconvenientes cuando los afiliados solicitan determinadas prácticas y no aparecen prestadores habilitados de FEMER para realizarlas».
Mayor demanda en el sistema público
Vesco también se refirió a la situación del sistema de salud pública y de los profesionales que se desempeñan en ese ámbito. Señaló que «los trabajadores enfrentan salarios bajos y una creciente demanda de atención, producto de que muchos pacientes no pueden acceder a obras sociales y recurren a hospitales y centros públicos».
Esa situación, afirmó, «incrementa la carga laboral y profundiza las tensiones en el sistema sanitario en general», ya que muchos médicos cumplen funciones tanto en el sector privado como en el público.
Expectativa por la reunión del 18
Desde la Federación Médica indicaron que la reunión prevista con el gobernador Frigerio será clave para definir los pasos a seguir. El encuentro buscará avanzar en una solución integral que contemple la regularización de los pagos, la firma del convenio y la planificación a futuro del sistema de prestaciones médicas en la provincia.
“El objetivo es empezar a trabajar en una salida a esta situación”, afirmó Vesco, al tiempo que remarcó la urgencia de encontrar respuestas concretas para garantizar la continuidad de la atención y la sustentabilidad del trabajo médico en Entre Ríos.
Elonce