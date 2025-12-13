Motociclista entrerriano murió al chocar contra el poste de un semáforo

Un fatal accidente sucedió en horas de la madrugada de este sábado en la ciudad de Paraná, donde un motociclista falleció tras impactar contra el poste de un semáforo en la intersección de avenida Ramírez y calle Maciá, de la capital entrerriana.

Según se informó, la tragedia ocurrió pocos minutos después de las 5, cuando la moto Mondial de 250 cc. circulaba por Bulevar Racedo y, tras cruzar Ramírez chocó contra un cordón y luego contra la base del semáforo ubicado sobre calle Maciá de Paraná.

Dos ambulancias llegaron al lugar y trasladaron al conductor y a la acompañante al hospital San Martín, donde minutos después el hombre falleció, mientras que a la mujer le diagnosticaron lesiones de diversa consideración.

El hombre fallecido fue identificado como Germán Gonzalo Del Castillo, de 38 años. La acompañante, María Luz Arocha, de 32, estaría fuera de peligro.

Según se pudo constatar por testigos y cámaras de seguridad del lugar, no participó ningún otro vehículo en la mecánica del siniestro vial. La Fiscalía dio intervención a los peritos de la División Accidentología Vial de la Policía. (Análisis)