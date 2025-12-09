Tiempo en Entre Ríos: rigen dos alertas por tormentas en 10 departamentos

Dos alertas por tormentas se mantienen vigentes en Entre Ríos. Cada uno involucra cinco departamentos de la provincia, dando continuidad a las inestabilidades registradas desde la tarde del domingo. El mal clima se sostendría, en una de las zonas, durante el martes.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una alerta amarilla por lluvias fue publicado para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

Por otro lado, una alerta naranja fue emitida para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En ambos casos, el SMN anticipa “lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Y agregan: “Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos”. Podrían estar acompañadas de ráfagas, actividad eléctrica y granizo.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

Ahora – Génesis24