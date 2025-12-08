Escándalo: «Andan circulando videos porno con mi cara», denuncia una concejala entrerriana

Luciana Zorzábal, concejal del bloque Progreso Cívico Vecinal del Concejo Deliberante de Victoria, lanzó una dura denuncia en sus redes sociales. “Aparentemente, andan circulando videos porno con mi cara”, expresó.

“Están enojados, incómodos y quieren silenciar”, agregó la edil y aseveró: “Querer hacer política decente y con la verdad al vecino es muy caro, más si sos mujer”.

La publicación de la concejal

