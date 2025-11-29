Concepción del Uruguay: Falleció Norma Felisa Martínez de Miloro (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 29 de noviembre del 2025. Su esposo: Carlos Alberto Miloro, Su hijo: Gabriel. Su hermano: Antonio. Sus Sobrinos y demás familiares la recordaremos por siempre por ser una buena mujer y excelente madre. Sus restos son velados en Rca de Chile 232 y recibirán sepultura en el Cementerio de C. del Uruguay el 30 de noviembre del 2025 a las 10,00 hs. Casa de duelo: Millán 550 servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518 tel 425977.

Comparte esto: Twitter

Facebook

