Tiempo en Entre Ríos: suben las temperaturas y las máximas llegarían a los 34° esta semana

Luego de un fin de semana con temperaturas agradables en la región, se pronostica para los días siguientes un sostenido aumento en las máximas, dando lugar a jornadas calurosas.

Para este martes, se espera en Paraná una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 31 grados, algo mayor a la registrada el lunes, sin probabilidades de lluvias y con cielo despejado.

El miércoles, por su parte, las temperaturas continuarían en ascenso, en lo que sería la jornada más calurosa de la semana. Para esa jornada la mínima anunciada será de 19 grados, en tanto que la máxima ascendería hasta los 34 grados en la capital entrerriana.

En otras ciudades entrerrianas, como Concordia y Gualeguaychú, los valores serían similares, rondando una máxima de 32 y 33 grados.

Recién para el viernes por la tarde y el sábado a la mañana se esperan posibles lluvias en la región. (Ahora)