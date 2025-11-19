Un sapo habría provocado la muerte de dos pequeños perros

Un grave suceso se registró en horas de la noche de este martes, en una vivienda de la calle Quintana de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, cuando dos perros pequeños fueron hallados muertos en el patio de la casa.

Según consignó Radio Cristal que contaron los propietarios del domicilio, los 3 perritos habían salido al patio luego de la cena. Minutos después escucharon sus quejidos y al salir, descubrieron que 2 de ellos ya estaban sin vida.

Temiendo que se tratara de algún tipo de envenenamiento, observaron en la vereda la presencia del sapo gigante (de unos 22 cm.) y decidieron pedir ayuda a los Bomberos Voluntarios.

Consultada a una veterinaria, confirmó que es posible que el anfibio haya provocado la muerte de los perros.

Explicó que se trataría de un sapo de caña (conocido también como Cane Toad), una especie originaria de América que habita mayormente en el norte del país y que segrega una toxina altamente peligrosa para perros y gatos.

“Cuando un perro lame o muerde uno de estos sapos, la toxina puede causar un infarto o paro cardíaco casi inmediato”, advirtió la profesional. Además, solicitó alertar a la población, ya que podrían aparecer más ejemplares. Radio Cristal

