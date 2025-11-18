Difundieron la programación de la 7° edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

La película de apertura será El mensaje, dirigida por Iván Fund, obra ganadora del Oso de Plata del Jurado en el Festival de Cine de Berlín 2025. El elenco está integrado por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato.

La proyección de clausura será Un cabo suelto, película dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler, con la actuación de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.

Secciones del festival

El Ficer presenta dos secciones competitivas (Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos), además de panoramas de la región, cine internacional, actividades especiales, charlas abiertas y mesas debate, presentaciones de libros, talleres para las infancias, jóvenes y adultos; música en vivo e invitados destacados.

En Paraná, los espacios de proyección y actividades especiales serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina, la Sala Noble – Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); el Cine Círculo y Cine Las Tipas.

Una novedad: el Ficer Forum

El Ficer Forum es un espacio para la industria audiovisual que se presenta en esta edición y está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, para cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba. Su objetivo es fomentar la producción de cine en la región. Se inscribieron más de 75 propuestas, 12 fueron seleccionados y compartirán mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Todos competirán por premios monetarios y en servicios profesionales. A ellos se suman la selección de otros 14 proyectos como invitados que solo accederán como premiación a servicios profesionales para sus propuestas.

Objetivos de la edición 2025

Con una selección curada de películas nacionales, internacionales y regionales, y con un creciente acompañamiento del público y del sector audiovisual, el FICER se proyecta como uno de los eventos cinematográficos más relevantes del panorama nacional.

En cada edición, el evento reafirma su vocación: abrir pantallas, tender puentes y celebrar el cine como forma de encuentro entre historias, territorios y generaciones. Tendrá secciones como el Premio OJO PEZ, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y este año el Foco Agüero (dedicado al documentalista chileno Ignacio Agüero).

Accedé a la grilla de actividades en este link: Grilla de Actividades FICER 2025