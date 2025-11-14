Tiempo en Entre Ríos: se espera un viernes muy nublado pero caluroso

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– pronostica un viernes gris en la provincia. En ese marco, no hay anuncio de lluvias y las temperaturas serán similares a las de este jueves, incluso un poco más calurosas, con máximas que rondarán los 29°C.

En tanto el sábado se presentará con cielo cubierto y temperaturas elevadas. Se prevé una máxima cercana a 31°C.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 16 grados de mínima y 29 grados de máxima. Para este viernes, en la capital y alrededores, se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 16 grados de mínima y 29 grados de máxima. En estas localidades también se espera un viernes con cielo mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 16 grados de mínima y 29 grados de máxima. Allí se aguarda un día parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde. Ahora