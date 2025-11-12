En una inversión histórica, el Departamento Uruguay recibe tres nuevas patrullas

El Gobierno de Entre Ríos, en el marco de su política de fortalecimiento institucional y modernización de la Policía provincial, realizó una significativa entrega de móviles cero kilómetro, de los cuales tres unidades serán destinadas al Departamento Uruguay.

La adquisición total incluyó 48 camionetas cero kilómetro, representando una inversión provincial de 2.000 millones de pesos. Esta inversión se suma al equipamiento de primer nivel que ya se viene proporcionando a la fuerza, como armamento y chalecos antibalas, garantizando mejores herramientas para la labor diaria de los agentes.

Los nuevos móviles permitirán optimizar el patrullaje y elevar la capacidad operativa de la Policía en todo el territorio provincial. Es importante destacar que los vehículos fueron distribuidos estratégicamente entre las jefaturas departamentales, tomando como base la población y las necesidades de cada zona.

El diputado provincial Silvio Gallay destacó la envergadura de la inversión y el compromiso del Gobierno con la seguridad “Hacía décadas que no se realizaba una inversión de esta magnitud en móviles policiales. Esto no solo muestra el compromiso del Gobernador de brindar las herramientas necesarias para hacer de nuestra provincia una de las más seguras, sino que también nos recuerda que, como él nos dice siempre, hay que cuidar a los que nos cuidan”. Gallay concluyó reafirmando la visión de la gestión “Nuevos ejemplos de una gestión eficiente y transparente que destina la contribución de los entrerrianos a donde debe estar”.

