La soja entrerriana perdió terreno a manos del maíz y el trigo

La provincia de Entre Ríos marcó el inicio de una nueva etapa agrícola con el comienzo de la siembra de soja de primera, uno de los cultivos de verano más relevantes para la campaña 2025/26.

Para este ciclo, la superficie estimada de soja de primera se aproxima a las 430.000 hectáreas, lo que representa una reducción del 33% (unas 216.200 hectáreas menos) en comparación con el ciclo anterior, cuando se implantaron 646.200 hectáreas.

Para la Bolsa de Cereales, esta disminución en el área sembrada se explica principalmente por el aumento en la superficie destinada a otros cultivos, particularmente:

Trigo: proyección de 700.000 hectáreas, con un incremento interanual del 11%.

Maíz de primera: proyección de 430.000 hectáreas, con un incremento interanual del 33%.

El único cultivo que cedería superficie a la oleaginosa sería el sorgo, cuya intención de siembra se reduce un 46% respecto de la campaña previa.