Choque sobre la autovía Artigas: tres hospitalizados y uno está grave

Tres hombres resultaron heridos y fueron hospitalizados en Concordia tras violento choque entre un camión y una camioneta sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Puerto Yeruá. El conductor del vehículo menor quedó atrapado entre los hierros y fue rescatado por bomberos.
Un violento siniestro vial se registró en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 242, en la intersección con el acceso a Puerto Yeruá, departamento Concordia.
En relación a las circunstancias del siniestro, se informó que la camioneta intentaba acceder a la autovía desde la ruta de acceso a Puerto Yeruá cuando, por razones que se tratan de establecer, fue impactada por el camión; el hecho ocurrió alrededor de las 4:25, en momentos en que se desataba un fuerte temporal de lluvia y viento en la zona.
Según precisaron fuentes policiales, “el conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser asistido por bomberos y personal de emergencias”.
El rodado menor era conducido por un hombre de 35 años, oriundo de Estancia Grande, quien viajaba acompañado por dos personas más. En tanto, el camión era guiado por un ciudadano de 58 años domiciliado en Virrey Ceballos, provincia de Buenos Aires.
Tres heridos y un operativo de rescate
Personal de Bomberos Voluntarios de Concordia trabajó durante varios minutos para liberar al conductor atrapado entre los hierros. Una vez rescatado, fue trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
Las tres personas que viajaban en la camioneta resultaron heridas. De acuerdo con el parte médico al que accedió Elonce, uno de los ocupantes, de 33 años, sufrió politraumatismos y un traumatismo cerrado de tórax. Inicialmente se sospechó un neumotórax, pero la tomografía confirmó una hernia diafragmática traumática, por lo que fue derivado a quirófano.
El segundo herido, de 36 años, presentó un hematoma frontal con herida cortante y politraumatismos leves, mientras que el tercero, de 28 años, sufrió traumatismos múltiples y quedó en observación.
El operativo contó con la intervención de efectivos de la jurisdicción de Calabacilla, personal del servicio de emergencias y el médico policial, quien aguardaba la evolución de los pacientes para determinar los días de incapacidad.
Las autoridades realizaron pericias en el lugar para establecer la mecánica del impacto. En el sitio, las condiciones meteorológicas eran adversas al momento del siniestro, con intensa lluvia y escasa visibilidad.
El tránsito en la zona fue asistido por personal de Gendarmería y Policía de Entre Ríos hasta la remoción de los vehículos siniestrados. (Elonce)