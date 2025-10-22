Colón: Tras discutir con su pareja, incendió la moto y amenazó hacer lo mismo con la casa. Fue detenido

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, anoche tras un llamado telefónico ingresado en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia local, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón se constituyó en inmediaciones de Calle Lima al 650, de Colón, debido a un conflicto familiar.

En el lugar, una ciudadana manifestó que, tras una discusión con su pareja, el mismo habría incendiado su Motovehículo, el cual se encontraba estacionado a escasos metros de la vivienda que ambos compartían.

Además, refirió haber sido amenazada con la intención de prender fuego la casa.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, quien dispuso la Aprehensión del masculino y su alojamiento en Sede Policial, quedando a disposición de la justicia.

Aprehensión por Resistencia a la Autoridad

Por otro lado, en horas de la madrugada, tras un llamado recepcionado en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia local, alertando que personas desconocidas habrían intentado saltar un paredón para ingresar a un domicilio sin moradores, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón se constituyó en la intersección de Calles Vieytes y Moreno, de Colón.

Al arribar y recorrer las inmediaciones, se identificó a cuatro masculinos que merodeaban la zona. Los mismos no colaboraron con el procedimiento, alterandose y profiriendo agravios pese a los reiterados pedidos de tranquilidad.

Uno de ellos se mostró exaltado y, en un intento de agresión física hacia los uniformados, debió ser reducido y controlado para evitar mayores consecuencias.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno de todos los pormenores, ordenó la Aprehensión del masculino por Resistencia a la Autoridad y su alojamiento en Sede Policial quedando a disposición de la justicia, mientras que los restantes fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa.

