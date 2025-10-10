Convocatoria abierta a emprendedores y artesanos para la «Expo Caseros»

Se encuentra abierta la convocatoria a artesanos y emprendedores que quieran formar parte del Paseo Emprendedor que organiza la Dirección de Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos en el marco de la “EXPO CASEROS 2025” que se realizará los días 13 y 14 de diciembre de 2025.

Los interesados en sumarse con su stand de productos y/o servicios deben realizar su inscripción a través del siguiente formulario: https://forms. comunicacionentrerios.com/f/ 244/expocaseros2025 .

La participación con stands es libre y gratuita.

