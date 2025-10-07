Frigerio se reunió con el ministro del Interior para fortalecer la cooperación entre Nación y provincia

Durante la reunión se trataron asuntos vinculados al fortalecimiento institucional de la provincia y a las acciones que se desarrollan de manera coordinada entre ambos gobiernos para dar respuesta a los desafíos que enfrenta Entre Ríos.

«Trabajamos en los temas que tenemos en carpeta con el Gobierno Nacional. Pudimos avanzar en cuestiones puntuales que vamos a continuar desarrollando en Entre Ríos el jueves, cuando nos visite», señaló Frigerio.

La presencia de Catalán en la provincia permitirá dar continuidad al diálogo iniciado en Buenos Aires y profundizar la articulación de proyectos estratégicos para la provincia.