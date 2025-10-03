Autovía Artigas: Automóvil despistó esta mañana pero su conductor no aparece

En la mañana de este viernes, 7 horas aproximadamente, personal policial verifica un despiste en la Autovía 14, km 326.

En dicho lugar, sobre la banquina Oeste del carril Norte/sur, se halló un vehículo Peugeot, 206, gris, sin dominio colocado, que chequeado se halla registrado a nombre de un hombre mayor de edad, domiciliado en el partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

No obstante, el hallazgo del rodado no fue posible localizar al propietario o a quien conducía al momento del siniestro.

Tal circunstancia se pone en conocimiento a personal de Dirección de Prevención y Seguridad Vial. TalCual