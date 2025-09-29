Tiempo en Entre Ríos: este lunes volverían las inestabilidades a la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que, después de un hermoso domingo, este lunes aumentará la nubosidad. En ese marco, se anuncian posibles chaparrones en toda la provincia al finalizar del día.

Por otro lado, el pronóstico extendido prevé un ascenso de las temperaturas durante la semana, con máximas que llegarían el viernes hasta los 28 grados.

Así estará el clima este lunes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 10 grados de mínima y 25 grados de máxima. El cielo estará parcialmente nublado y hay posibilidad de chaparrones en horas de la noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se pronostican 10 grados de mínima y 23 grados de máxima. Se espera un cielo algo nublado con posibles tormentas aisladas por la noche.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 9 grados de mínima y 24 grados de máxima. Allí también se aguarda un día con cielo parcialmente nublado.