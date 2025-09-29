Autovía Artigas: Despiste y vuelco de camioneta durante esta mañana

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, en horas de la mañana, personal de Comisaría Liebig, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 179 de la Autovía Gervasio Artigas.

Allí, por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Citroën, modelo Berlingo, perteneciente a la Asociación Benéfica REMAR ARGENTINA, conducida por un hombre de 42 años de edad, acompañado por otros sujetos de 41, 33, 20 y 21 años respectivamente, todos residentes de la provincia del Chaco, perdió el control del rodado, produciéndose un despiste y posterior vuelco, finalizando sobre la banquina.

Como consecuencia del incidente, afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni terceros involucrados.

