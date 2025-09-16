Tiempo en Entre Ríos: anuncian neblinas para este martes y máximas de 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con algunas nubes en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se espera las máximas ronden los 27 grados en la región.

El pronóstico extendido anticipa que las inestabilidades continuarán durante la semana. Hay probabilidades elevadas de lluvias y tormentas para el jueves.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con neblinas durante la mañana y cielo algo nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados. Allí también se prevé que el día comience con neblinas y esté algo nublado el resto del martes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día algo nublado. (Ahora)