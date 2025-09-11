San Justo: 3° Encuentro Cultural «Desde el alma»

3ER ENCUENTRO CULTURAL «DESDE EL ALMA»

El pasado sábado vivimos una jornada muy especial en el 3er Encuentro Cultural «Desde el Alma», organizado por el Taller Municipal de Danzas Alma Folklórica, a cargo de la Lic. Garrigue Soledad.

Compartimos con ustedes algunas imágenes de los protagonistas: nuestros bailarines anfitriones en la apertura junto al Taller de Música y Canto, y en el emotivo cierre del evento.

Una verdadera fiesta de arte, tradición y cultura que une corazones y fortalece nuestras raíces. Con la presencia de más de 350 bailarines de localidades vecinas, vivimos una jornada colmada de tradición, música y danza. – Panambí, Carnaval de San Justo. – Danzar, Caseros. – El Espinillo, Taller Municipal de Herrera. – Huellas del Tiempo, Concepción del Uruguay. – Zumba y Ritmos Latinos, Taller Municipal de San Justo. – Arte Crisol, Caseros. – Pasión y Arte, Taller Municipal de Pronunciamiento. – Instituto Arco Iris, San Justo/ Caseros. – Mitaí, Concepción del Uruguay. – Suyay, Concepción del Uruguay. – El Embrujo, Colonia Elia. – Vera Chambaé, San José. – Escuela de danzas Adriana y Mario, Villaguay. – El Montielero, Villaguay. – Escuela de danzas Llankiray. – Tangos Brujos, Basavilbaso, Herrera, Mantero. – Samba Consciente, Caseros. – Taller Municipal de Música y Canto, San Justo. – Los Monchos Chamameceros ¡Gracias por ser parte! Sigamos escribiendo juntos el camino del Arte.

Comparte esto: Twitter

Facebook

