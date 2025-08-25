Se suspendió el juicio que debía empezar contra intendente entrerriano

Ahora, el inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio.
Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. «Le pedí a la jueza que se abstuviera de dar trámite a la causa hasta tanto se resuelva su recusación, porque de otro modo la iba a denunciar en el Jury por prevaricato agravado. Me denunció por coacciones. En mi defensa digo que una abogada, jueza, que le teme a una denuncia, o toma la denuncia como un mal grave e inminente revela lo que piensan», explicó Reggiardo.
Pero además los representantes legales del intendente de Santa Elena afirman que el proceso no debería prosperar por cuanto han cuestionado la pericia técnica que es la base de la acusación y además porque el perito, Beltrán Uranga, ha fallecido.