Concepción del Uruguay: Se produjo un principio de incendio

Según pudo saber Génesis24, este sábado siendo aproximadamente las 19.00 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre el incendio de una vivienda, ubicada en Uncal al 500.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención), y al arribo se observó que era en University Homes.

Rápidamente se procedió a realizar perímetro de seguridad y se observó que se trataba de un principio de incendio en el cielorraso de pvc, el cual ya había sido sofocado con extintores.

Dicho personal procedió a realizar verificación. En el lugar se hicieron presentes personal de la Policía de Entre Ríos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

