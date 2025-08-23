Concepción del Uruguay: Allanamiento y secuestro de elementos en relación a un reciente ilícito. Un detenido

Según pudo saber Génesis24, un allanamiento, realizado en la jornada de hoy, arrojó resultados positivos al incautar elementos vinculados al hurto de de dinero de un departamento en la ciudad.

El hecho se desencadenó con la denuncia de una mujer de 47 años, quien reportó la sustracción de dinero en efectivo de su vivienda.

A raíz de la investigación policial y el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar, se logró identificar a un hombre de 25 años, un obrero que se encontraba trabajando en el mismo complejo de departamentos, como el presunto autor del hecho.

Con una orden judicial, los efectivos allanaron el domicilio del sospechoso en la calle 24 del Oeste entre Artusi y Posadas.

En el lugar, se secuestraron prendas de vestir, un par de zapatillas, una gorra y un teléfono celular. Además, se constató la presencia de una gran cantidad de mercadería comestible, de la cual no se pudo acreditar la procedencia.

La fiscalía en turno fue informada de la situación y dispuso el relevamiento fotográfico de la misma, ya que podría estar vinculada al hecho delictivo.

El sospechoso fue trasladado a la Sección Antecedentes para las diligencias de rigor y, una vez finalizadas, recuperó su libertad, quedando supeditado a la causa. La policía continúa con la investigación.

