Yasky estuvo en Entre Ríos y apoyó la lista de Bahl y Michel

En el marco de los Cabildos Abiertos que las dos CTA están realizando en todo el país y que en esta ocasión tuvieron lugar en Entre Ríos, el dirigente sindical kirchnerista expresó su respaldo a la lista del PJ.

Durante su visita a Paraná, se reunió con Rosario Romero y Adán Bahl y luego opinó sobre la contienda electoral en nuestra Provincia: «En este momento bisagra en donde tenemos enfrente a la expresión más bestial de la Antipatria, es fundamental fortalecer la unidad en todos los territorio y ser muy inteligentes para frenar el brutal ajuste que expresan Milei en la nación y su aliado incondicional Frigerio en Entre Ríos».

La lista del peronismo, encabezada por Adán Bahl y Guillermo Michel expresan claramente una alternativa que pone el foco en el trabajo y la producción y expresa una contundente opción para frenar a la alizanza del hambre y la exclusión que propone el gobernador y el presidente». (APF)